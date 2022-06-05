شهيرة النجار تكشف مفاجآت بشأن طلب سمير صبري العلاج على نفقة الدولة وحقيقة ثروته(فيديو)

علقت شهيرة النجار، الكاتبة الصحفية، على الأزمة التي أثيرت مؤخرًا بشأن طلب سمير صبري العلاج على نفقة الدولة رغم أنه كان لديه ثروة.

وقالت “شهيرة النجار” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” المذاع على فضائية “النهار”: “سمير لم يطلب العلاج على نفقه الدولة من تلقاء نفسه ولكنه كان في أحد البرامج الحوارية والمذيع سأله لو كان محتاج حاجة فأحد الموجودين قاله قول أنك محتاج علاج على نفقة الدولة وهو كان في لحظة هواء وقال الكلام ده دون أن يراجع نفسه”.

وأضافت “كانت الاستجابة سريعة وفورية من الدولة لأنه قيمة كبيرة وتم نقله لمستشفى تتبع الدولة وكان فرحان وهذا رفع من حالته المعنوية وحس أنه مش محتاجه ماديًا أكثر منها حاجة معنوية”.

وبينت الفرق بين طلب العلاج على نفقه الدولة للراحلة سعاد حسني والراحل سمير صبري، مستطردًا “عندما طالب صحفي مصر وكان على رأسهم عادل حمودة بعلاج سعاد حسني على نفقة الدولة”.

وتابعت “كان فيه تعنت من قبل كمال الجنزوري حتى عرض أحد الأثرياء علاجها ولكنها رفضت وبعدها استقبلت أمر علاجها بكل حب وسعيدة وكانت تتهرب من الطاقم الطبي مش عايزة تكون هي كلفة على أحد”.

وأوضحت “الاستجابة السريعة لطلب علاج سمير صبري على نفقه الدولة يدل على اهتمام الدولة بالقوى الناعمة، وبالنسبة ما أثير عن ثورته أنها 17 بيت ومبلغ مالي نعتبره نصف ميزانية دولة هذا أمر غير منطقي”.

واستطردت “ثروة معنوية أكثر منها مادية ترك شقة عادية في شارع أحمد عرابي كانت مليئة بصورة مع الرؤساء والملوك وشقة كانت في برج الزمالك وكانت إيجار وتؤول إلى صاحب العقار مفيش فيها إلا العفش”.

وأوضحت “في الإسكندرية عنده بيتين لوالدته وترك خالته تقيم في هذا البيت وهذا بيت إيجار ستؤول لصاحب العقار وشقة أخرى تمليك في مكان على البحر بسيطة مش كبيرة شاليه في الساحل ولكن مش متأكدة منه”.

واستكملت حديثه “مكتب إيجار في شارع سليمان الحلبي وعنده عربية موديل قديم ونيجاتيف لنحو 12 فيلم أو أكثر إنتاجه باعهم أكثر من مرة أما أمواله وشيكاته تركها لبنات خالته ولا يستطيع أحد أن يطعن في تزويرها من سيطالب بثروته هي راحت بالفعل وكتبها وهو سليمًا صحيًا وبدينًا ولا يستطيع أحد التشكيك في قواه العقلية”.