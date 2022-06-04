شهيرة النجار تحسم الجدل بشأن نجل سمير صبري.. وتكشف عن مفاجأة بإعلام الوراثة

قالت الكاتبة الصحفية، شهيرة النجار، إنها بصدد إصدار أول كتاب عن قصة حياة الفنان الراحل سمير صبري ولا سيما بعد الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن ابنه من فنانة مشهورة.

وردت “النجار” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” المذاع على فضائية “النهار”، على تصريحات الماكيير محمد عشوب الذي خرج وقال إن سمير صبري كان له ابنان إحداهما من فنانة شهيرة.

وأشارت إلى أن سمير صبري لم يكن له أي ابن ولم يتزوج، موضحة أنه لم يكن في حياته غير قصة حب واحدة مع الفنانة الكبيرة يسرا ولم تكتمل.

وتابعت: “لن يكون لسمير صبري إعلام وراثة لأنه بعد أزمته الصحية الأخيرة خرج وكتب وصيته وشيكاته لبنات خالته مدام نيللي ومدام ليلى”.