شقيق ياسمين عبد العزيز يسخر من تهديدها بمقاضاته | خبر



سخر الممثل وائل عبد العزيز من البيان الصادر عن محامي شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، والذي حذره من نشر الأخبار على لسان موكلته.

وأعاد وائل عبد العزيز نشر صورة البيان الصادر عن أشرف عبد العزيز، محامي ياسمين عبد العزيز، وقال عبر القصص المصورة “ستوري” حسابه على Facebook: “ضربني واشتكى”.

سخرية وائل عبد العزيز من تحذيرات شقيقته

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وقال بيان محامي ياسمين عبد العزيز: “يحذر مكتب أشرف عبد العزيز محامي الفنانة ياسمين عبد العزيز أن شقيق الفنانة ينشر أحاديث وحوارات على مواقع التواصل الاجتماعي تخص الفنانة ياسمين عبد العزيز”.

وأضاف البيان : “لذلك فإننا نحذر بشدة من نشر أي أحاديث أو حوارات أو طرح أي مواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والزج باسم الفنانة ياسمين عبد العزيز، وأنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة مخالفة ذلك”.

بيان ياسمين عبد العزيز

وشهدت الساعات الماضية انتشار شائعات عن انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، إلى جانب انتقادات متبادلة بين ياسمين وشقيقها وائل عبد العزيز، الذي أعلن تضامنه في مرضها، لترد باتهامه ببيعها مقابل الحصول على سيارة مرسيدس، وهو ما رفضه الأخير ليهاجمها، قبل أن يحذف الشقيقين رسائلهما السلبية.

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