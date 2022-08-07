شظايا غزة تصل القدس.. صافرات إنذار واقتحامات لـ”الأقصى”



دوت صافرات الإنذار بمنطقة القدس للمرة الأولى منذ بداية العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، مساء الجمعة.



وتزامنت الصافرات مع قيام المئات من المستوطنين باقتحام المسجد الاقصى بحماية الشرطة الاسرائيلية.

وسمعت صوت صافرات الإنذار في القدس ومحيطها.

وأتبع صوت صافرات الإنذار أصوات انفجارات في منطقة قريبة من القدس الغربية.

ولم يتضح ما إذا كانت الانفجارات نتجت عن وقوع صواريخ أو اعتراضها.

وبالتزامن اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن مئات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد على شكل مجموعات.

وتمت الاقتحامات بمناسبة ذكرى ما يسمى بـ”خراب الهيكل”.

وهتف فلسطينيون “الله أكبر” للاحتجاج على الاقتحامات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، اعتقال نحو 20 من أعضاء “حركة الجهاد” في الضفة الغربية.

وقال الجيش، في بيان، إنه اعتقل خلال عمليات دهم “حوالى عشرين” شخصا “يشتبه في انتمائهم لمنظمة الجهاد الإسلامي”، في أنحاء الضفة الغربية.

يأتي هذا فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة قتلى غزة إلى 32 بينهم 6 أطفال.

وأشارت إلى أنه منذ بدء الهجمات الإسرائيلية، أعلنت الوزارة رفع جاهزيتها والاستعداد في كافة المستشفيات وخاصة أقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة ومحطات الإسعاف.

وتشن إسرائيل، لليوم الثالث على التوالي، عملية عسكرية ضد “الجهاد الإسلامي” بغزة، في خطوة قالت إنها “استباقية” خشية هجمات تخطط لها الحركة على خلفية اعتقال أحد قيادييها.

وكان الجيش الإسرائيلي أكّد، السبت، أنّه تمّ في اليومين الماضيين “تحييد” القادة “العسكريّين” الرئيسيّين في “الجهاد الإسلامي” بقطاع غزّة.

وقال أوديد باسيوك رئيس العمليّات في الجيش الإسرائيلي في بيان، إن ذلك “تم من خلال غارات إسرائيليّة استهدفت هذه الحركة المسلّحة”.

وأضاف رئيس العمليّات في الجيش الإسرائيلي، أنّه “تمّ تحييد القيادة العليا للجناح العسكري في الجهاد الإسلامي في غزّة”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه نفذ غارات جديدة على مواقع تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في غزة.

وقال الجيش -في بيان تلقته “العين الإخبارية”-: “قامت مروحيات حربية وطائرات أخرى باستهداف مستودعيْ أسلحة بحرية تموضعها في منازل نشطاء من القوة البحرية لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة”.

وقبل ذلك أعلن قيام مروحيات حربية وجنود من وحدة “مغلان” بقصف أربعة مواقع عسكرية لحركة الجهاد الإسلامي.

كما قامت القوات الإسرائيلية بتفعيل طواقم مدرعة ودبابات مع وحدات خاصة لتدمير مواقع عسكرية تابعة لحركة الجهاد. وأعلن أنه “منذ الصباح (السبت) دمرت 7 نقاط عسكرية”.

وشنت مقاتلات وطائرات ومروحيات الجيش في الساعة الأخيرة سلسلة غارات طالت عدة أهداف تابعة لحركة.

كما قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه: “في العملية النوعية والمشتركة للجيش والشاباك في منطقة رفح تم استهداف خالد منصور قائد المنطقة الجنوبية في حركة الجهاد الإسلامي وأحد أبرز قادتها”.

وتابع: “من بين الأهداف التي تم قصفها مجمع تدريب تابع للحركة ومستودع أسلحة للحركة في خان يونس ومجمع عسكري في مدينة غزة كانت تستخدمه القوة البحرية لحركة لجهاد الإسلامي للتدريب وتخزين العتاد”.