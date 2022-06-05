شرط عروس مصرية قبل توقيع عقد زواجها يجتاح مواقع التواصل

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعروس مصرية خلال الاحتفال بعقد قرانها، اشترطت على زوجها الإحسان إلى والديها خاصة أمها، كشرط رئيسي قبل التوقيع على عقد الزواج.

وجاء في الفيديو مدى حرص العروس على تلقينه درساً أمام الحضور قبل عقد قرانها بالالتزام بهذا الشرط، وأن يحسن إلى والدتها، معلقة: “مانا مش هسيب بيت أهلي بالساهل”.

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من نشطاء السوشيال ميديا، منهم من عارض طريقة العروس أمام الحضور، باعتبارها تعنفه بطريقة غير لائقة.

*تعليقات الشباب عبر السوشيال ميديا على الفيديو

العروس اثناء عقد القران – الصورة من الفيديو

ومن أبرز التعليقات التي جاءت متعارضة مع طريقة العروس في الفيديو:

-علق أحدهم :

بغض النظر إن الكلام ده بديهي وكان ممكن يتقال بينهم وبين بعض قبل ما الناس تحضر وقبل الخطوبة من الأساس إلا إن المشكلة في الطريقة إني أوجه أمر بالشكل ده لجوزي قدام الناس مش متخيل من جواه هيبقى محرج ازاي هو شكله قدام أهله وأصحابه وكل الناس اللي موجودة دي ايه؟

وأضاف لو بتحبيه هتخافي على شكله قدام الناس، الشخصية القوية عمرها ما كانت بالشكل والأسلوب ده، الحقيقة ومليون بنت سابت أهلها واتجوزت واتفقت مع جوزها على كل حاجه ما بينهم ومن غير ما تشهّد عليه أي حد لأن لو هو طبعه مش كويس والله لو شهّدت عليه العالم كله مش هيفيدها بحاجة.

-فيما علق آخر عبر تويتر :

معظم البنات بقت حاجة مقرفة أوي وبجحة لا حياء ولا تربية هي لا عملت احترام لأبوها ولا عمها ولا أي راجل ف عيلتها ولا حتى احترام لجوزها اللي ربنا يعينه ع ما بلاه الل قالته طبيعي ويتقال بينهم وبين بعض عادي لكن ازاي هات كاميرا وصورني وانا بتشرط وسط الرجاله عشان اطلع تريند جيل هم

العروس اثناء عقد القران – الصورة من الفيديو

-وعلقت أخرى على تويتر :

اهو انا بقي ضد فكرة نشر اي حاجه ع النت وضد التفخيم ف كل حاجة كدا الكلام دا كان يبقي بينك وبينه أو حتى بين أهلك وأهله بس مش يتصور يتشير ونقعد بقي كله يقول رأيه ومن الأول أصلاً ملناش فيه ونقعد نفترض بقى كل حاجة وتطلع البنت تقول انت اتشتمت واتهزقت وحوار ملوش أي لازمة والله

-وفي تعليق فكاهي قال آخر عبر تويتر :

أمي ثم أمي ثم أمي فكك من ابويا كده كده معرفش يربي

-وعلقت اخرى عبر تويتر :

يعني هي مش نباهة ان وسط الرجالة دي تقول الكلمتين اللي ملهومش أي ستين لازمة، من الأخلاق إنها تحترم واقفة الكبار اللي في ضهرها دول و حسيتها داخلة حرب و بتأمن نفسها !