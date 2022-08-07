شرطة_الموضة: إليسا بفستان قصير لامع في حفلها بقبرص … سعره 38 ألف جنيه | خبر



أحيت الفنانة إليسا حفلا غنائيا مساء السبت 6 أغسطس في قبرص.

وأطلت إليسا بفستان قصير مكشوف الكتفين باللون الأسود، وهو اللون الذي تفضله كثيرا، بخامة سيكوين اللامعة.

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إليسا

الفستان من Balmain سعره 1995 دولار أي ما يعادل 38 ألف جنيه.

إليسا

الفستان من موقع بيعه

وتركت إليسا شعرها ينسدل مموجا على كتفها وتزينت بأقراط وأساور.

إليسا

وجاء الفستان مشابها للفستان الذي ظهرت به في حفلها في لبنان، لكن فستان حفلها في لبنان كان أطول وبكتف واحد وفتحة جانبية كشفت عن ساقها.

إليسا في كازينو لبنان

على جانب آخر، كشفت إليسا تفاصيل وموعد طرح ألبومها الغنائي القادم.

وقالت إليسا في مقابلة مع برنامج “أغاني أغاني”: خلال شهر أغسطس أطرح أغنية مصورة من إخراج إنجي الجمال، وكلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي.

وأضافت: لا أريد حرق الألبوم، ففي الفترة القادمة لدينا المونديال، وأنا كنت منشغلة في الحفلات والسفر، وكل ذلك أدى إلى تأخر تحضيرات الألبوم، بالإضافة إلى طرح أغنية “من أول دقيقة”، وتحقيقها 200 مليون مشاهدة في أقل من ثلاثة أشهر، ولذلك أريد أن تأخذ حقها.

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