شرطة الشارقة توعي جمهورها من جرائم الاحتيال والابتزاز الإلكتروني عبر شاشات السينما

بدأت القيادة العامة لشرطة الشارقة ببث رسائل التوعية من خطورة جرائم الاحتيال والابتزاز الالكتروني للجمهور عبر شاشات السينما بجميع اللغات، وذلك بالتعاون مع شركة “فوكس سينما”، تزامناً مع الحملة التوعوية بعنوان “كن واعياً” التي أطلقتها إدارتا الإعلام والعلاقات العامة، والتحريات والمباحث الجنائية، في شهر يوليو من العام الجاري، للتوعية بالاحتيال والابتزاز الإلكتروني.

يأتي ذلك تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية في نشر وتعزيز التوعية الأمنية ضمن نطاق واسع، للوصول إلى مجتمع يتحلى بقدر كبير من التوعية بمخاطر الجرائم الالكترونية المختلفة، وذلك من خلال تقديم عدد من النصائح والارشادات التي تحول دون وقوعهم ضحية لهذه الأفعال، وما ينتج عنه من تبعيات خطيرة على الأرواح والممتلكات.

وأوضح مدير إدارة الاعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة العميد عارف حسن بن هديب، أن تفعيل بث بعض الارشادات والنصائح التوعوية عبر شاشات السينما، يستهدف لفت انتباه الشباب وأولياء الأمور والأسر وجميع فئات المجتمع، نحو تضافر الجهود لحماية أفراد المجتمع من الوقوع فريسة سهلة أمام أصحاب النفوس الضعيفة التي تستدرج ضحاياها بكل احترافية، وذلك من خلال تعريف مرتادي السينما والأجيال الناشئة بجرائم الاحتيال والابتزاز الالكتروني وتداعياتها على أرواحهم و اموالهم وممتلكاتهم، وذلك انسجاماً مع الرعاية الكريمة للقيادة الرشيدة، التي تبذل كل الجهد لحماية المجتمع وجعله خالياً تماماً من الجريمة، ونبذ كل ما يعكر صفو أمن واستقرار أفراد المجتمع وحمايتهم من عبث العابثين.

ولفت إلى حرص إدارة الاعلام والعلاقات العامة على تسخير كافة القنوات الإعلامية المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة لنشر وتعزيز التوعية بمخاطر الجرائم الالكترونية المستحدثة.

وأوضح العميد عارف بن هديب أن شاشات السينما تعتبر نافذة جديدة لتعزيز وعي أفراد المجتمع، مشيداً بالتعاون الايجابي القائم بين شرطة الشارقة وشركة ” فوكس سينما” في زيادة مساحات نشر التوعية.