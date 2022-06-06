شجاعة أم مخاطرة غير محسوبة .. ماذا فعل آسر ياسين في كواليس “الثمانية”؟ | خبر



تبدأ منصة “شاهد” vip بتاريخ 9 يونيو الجاري عرض حلقات مسلسل “الثمانية”، الذي يحمل للجمهور جرعة كبيرة من التشويق والإثارة ومشاهد الأكشن.

وكشف مخرج المسلسل أحمد مدحت في تصريحات لبرنامج MBCTrending أن فريق عمل “الثمانية” واجه تحديات كبيرة في تنفيذ مشاهد الأكشن في أكثر من دولة، ودرجات حرارة انخفضت لتصل إلى ثلاث درجات تحت الصفر، وذلك بمساعدة فريق عالمي من المتخصصين في عمل هذا النوع من المشاهد والمعارك من فرنسا وبلغاريا وصربيا ودول أخرى.

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وأضاف أن الفنان آسر ياسين يقدم في المسلسل مجموعة من لقطات الأكشن الصعبة جدا، والتي يحرص على أدائها بنفسه أحيانا، ومنها محاولته القفز من طائرة مروحية على سقف سيارة أثناء حركتهما.

وأوضح أحمد مدحت أن رقم ثمانية في اسم المسلسل يرمز إلى عدد أعضاء عصابة إجرامية خطيرة، وسيتم الكشف عن سر الرقم وجذور العصابة خلال إحدى الحلقات.

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وتدور أحداث مسلسل “الثمانية” حول عصابة إجرامية خطيرة تقرر اغتيال أحد أعضائها بسبب مخالفته الأوامر، كما تقتل ابنته ضمن الأحداث، فيقرر الانتقام بمساعدة أحد أعضاء وحدة مكافحة الجرائم.

ومسلسل “الثمانية” من أعمال “شاهد” الأصلية، وهو أول مسلسل من تأليف المستشار تركي آل الشيخ، وتشارك في بطولته مجموعة من النجوم تضم آسر ياسين، خالد الصاوي، ريم مصطفى، محمد ممدوح، غادة عادل، ومحمد علاء.

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