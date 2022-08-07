شاهد.. سحابة سوبر سل تتشكل في سماء جازان

وثق مقطع فيديو متداول، ظهور سحابة “سوبر سل” العملاقة في سماء طريق العارضة بشرق منطقة جازان.

سحابة سوبرسل طريق العارضة – شرق #جازان

تصوير موسى سراج 🤳 pic.twitter.com/QrjtL8Gn23 — معاذ الأحمدي (@alawasef777) August 7, 2022

ما هي سحاب السوبر سل؟

وتعد سحابة السوبر سل أو ما يسمى السحابة الخارقة، هي أحد الظواهر الجوية الشديدة التي تحدث حول العالم.

ويتكون هذا النوع من السحب عادة في ظروف خاصة جدًا، فهي تحتاج رطوبة كبيرة في طبقات الجو العليا ونوعين من تيارات الهواء، “هواء بارد” “وهواء دافئ رطب” وتتكون في مناطق فوق المدارية لزيادة فرص تقابل هذه الأنواع من الرياح والتي ينتج عنها تكون هذا النوع من الخلايا السحابية.

الطقس المتوقع اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، والباحة، وعسير، جازان، بالإضافة إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية والمثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.