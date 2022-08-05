شاهد.. جريان سيل وادي الخليج بمهد الذهب في المدينة بعد هطول الأمطار الغزيرة

وثق مقطع فيديو جريان سيل وادي الخليج عند الضميرية بالمدينة المنورة بعد هطول الأمطار الغزيرة.

وأظهر الفيديو جريان سيل وادي الخليج من عند الضميرية، مع قاطع طريق مهد الذهب، فيما ظهر بعض قائدي السيارات يعبرون الطريق ناحية السيل.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة وكذلك منطقة المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، حائل، تبوك، الجوف والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، في حين يكون الطقس شديد الحرارة على مناطق الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية يمتد تأثيرها على أجزاء من وسط المملكة.