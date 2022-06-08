شاهد بالفيديو.. رابح صقر يطرح “تصفحيني” ومفاجأة جديدة في الأغنية فما هي؟

طرح النجم رابح صقر اغنيته الجديدة “تصفحيني” وهي من كلمات منصور الشادي وألحان رابح صقر وتوزيع عمر الصباغ.

وحملت الأغنية طابعاً خاصاً وتميزت بجمال لحنها وكلماتها و عبّر رابح عن سعادته بأصداء الأغنية لدى الجهور وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر: “الجمهور الحقيقي اللي يفهم ذائقه فنانه الله لايحرمني منكم ياأذوق جمهور وعدتكم بالشئ المميز والجديد والمختلف وانتو تستاهلو”.

#تصفحيني أغنيتنا الجديدة مع صقر الأغنية الخليجية #رابح_صقر سعادتي كبيرة بالتعاون مع الفنان الكبير رابح صقر وفرحتي كبيرة بالأصداء اللي عم توصلني..

جمهورك عظيم وذواق بو صقر الحماس كان كبير للأغنية.. #تصفحيني مغامرة إلنا كلنا من الفكرة والستايل وكل تفصيل صغير وكبير بالموسيقى https://t.co/OVfhV6qBpR — Omar Sabbagh (@omarsabaghmusic) June 6, 2022

وكانت المفاجأة أنه التعاون الأول بين رابح صقر والموزع الموسيقي عمر صباغ الذي عبّر عن سعادته بهذا التعاون وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: ” تصفحيني أغنيتنا الجديدة مع صقر الأغنية الخليجية رابح صقر سعادتي كبيرة بالتعاون مع الفنان الكبير رابح صقر وفرحتي كبيرة بالأصداء اللي عم توصلني.. جمهورك عظيم وذواق بو صقر الحماس كان كبير للأغنية.. تصفحيني مغامرة إلنا كلنا من الفكرة والستايل وكل تفصيل صغير وكبير بالموسيقى”.

ليرد رابح على تغريدة عمر الصباغ حيث قال: ” تستاهل ياعمر ياحبيبنا،، والقادم راح يكون أجمل وأقوى جمهور الصقر ذووووويق مره وصعب مرررررره مايرضيه اي شيء هذا التعاون الأول”.

تستاهل ياعمر ياحبيبنا ،، والقادم

راح يكون أجمل وأقوى جمهور الصقر ذووووويق مره وصعب مرررررره مايرضيه اي شئهذا التعاون الأول — Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) June 6, 2022

وتحقق الأغنية تفاعلاً كبيراً ونسب مشاهدات مرتفعة حيث تخطت المائتان وخمسون ألف مشاهدة خلال أقل من أربع وعشرين ساعة على طرحها.

يشار إلى أغنية “تصفحيني” هي الأغنية الخامسة من ألبوم rabeh2022.

وكان الفنان رابح صقر قد أعلن في وقت سابق وقبل إصدار أغنية ألبومه رابح 2022 ان أغنيات الألبوم ستصدر تباعاً كل شهر اغنية بطريقة جديدة لطرح الألبوم بالنظر للظرف الصحي الذي كان يمر به الفنان رابح صقر.



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