شاكيرا وبيكيه.. 11 عاما من الحب و”التصريحات الغريبة”



انتهت علاقة واحد من أشهر الثنائيات، شاكيرا وجيرارد بيكيه، وسط اهتمام عالمي بالثنائي الذي كان يوماً من أنجح العلاقات العاطفية.

واستمرت علاقة الثنائي قرابة 11 عاماً، قبل أن يصدرا بياناً، يعلنان انفصالها، وسط ادعاءات بخيانة بيكيه مع والدة نجم الكرة الواعد بابلو خافي، قبل أن يتم دحض هذه الشائعات لاحقاً.

وجاء في بيان الانفصال: “نأسف لتأكيد أننا نفترق. من أجل رفاهية أطفالنا، الذين هم على رأس أولوياتنا، نطلب منك احترام خصوصيتهم. شكرًا لتفهمك”.

وبعد الانفصال، رصدت صحيفة “ديلي ستار”، البريطانية كل ما قاله بيكيه عن شريكته السابقة شاكيرا خلال علاقتهما.

وعلى مدار علاقتهما، كان لبيكيه تصريحات غريبة، أثارت حالة من الجدل.

كيف التقا

التقى الثنائي لأول مرة في نهائيات كأس العالم في جنوب أفريقيا في صيف 2010 أثناء تصوير فيديو لنشيد البطولة الشهير لشاكيرا “واكا واكا”، واتخذ بيكيه الخطوة الأولى، حيث اختار حالة الطقس لفتح حوار مع شاكيرا.

وقال بيكيه: “سألتها كيف كان الطقس؟ إنه السؤال الغبي المعتاد.. لقد وصل الأمر إلى النقطة التي أخبرتها فيها أنه سيتعين علينا الوصول إلى نهائي كأس العالم لرؤيتها مرة أخرى، لأنها كانت تغني في المباراة النهائية”.

وأوفى المدافع بوعده حيث قطعت إسبانيا طريقها إلى المباراة النهائية وتغلبت على هولندا لتصبح بطلة العالم، ومن ثم انبثقت قصة حب ناشئة.

لماذا لم يتزوجا؟

لم يتزوج بيكيه وشاكيرا لأنهما كانا راضيان عن شكل علاقتهما. وخلال مقابلة مطولة مع زميله السابق في فريق مانشستر يونايتد، جاري نيفيل، كشف بيكيه أنه ليس لديه نية لطرح السؤال لأنهما كانا راضيين ولا يشعران أن الزواج سيؤثر على علاقتهما.

وقال: “إنه قرارها! أنا أحب كيف نحن الآن، لدينا طفلان، أعمارهما تسعة وسبعة، نعمل بشكل جيد كزوجين، وليس لدينا حاجة لأن نكون متزوجين”.

أفضل أم في العالم

وصف بيكيه شاكيرا سابقاً بأنها “أفضل أم في العالم” خلال مقابلة مع HuffPost Voices في عام 2013، وأوضح: “إنها متفانية للغاية، الحب والتواصل بينها وبين أطفالها مذهل، أنا أتعلم الكثير منها، شاكيرا لديها مسيرة مهنية رائعة للغاية، وتعرف الكثير وقد علمتني الكثير”.

كرة القدم

وأدلى بيكيه بتصريح غريب قال فيه إن “صيحات الاستهجان من قبل المشجعين المنافسين أفضل من علاقته الجسدية مع شاكيرا”، وأثار التعليق استنكاراً كبيراً بسبب جاذبية شاكيرا العالمية، لكن لاعب برشلونة أصر على رأيه بالقول: “لا يوجد شيء يمكن مقارنته في العالم بغضب الجمهور بينما أنت تضحك غير مبالٍ، أود أن أقول إنه أفضل من الجنس. أنا أستمتع به أكثر بكثير من اللعب ضد ريال مدريد”.