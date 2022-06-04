شاكيرا وبيكيه يعلنان الإنفصال رسمياً

إدعاءات الصحيفة الإسبانية حول إنفصال شاكيرا وبيكيه

نقل موقع El Pais الإسباني أن المغنية الكولومبية “شاكيرا” ولاعب برشلونة “جيرارد بيكيه” أعلنا أنهما بعد ما يقرُب من 12 عاماً من الإرتباط، انفصلا. وقد تم الإبلاغ عن ذلك من خلال خطاب مشترك تم جمعه من وكالة EFE، قالا فيه: “ناسف لتاكيد أننا نفترق. من أجل مصلحة أطفالنا، الذين هم على رأس أولوياتنا، نطلب منكم إحترام خصوصياتهما. نشكركم على تفهمكم”.

وكانت صحيفة El Periodico الإسبانية قد تداولت أنباء عن إنفصال المغنية الكولومبية “شاكيرا” عن والد طفليها لاعب كرة القدم، مدافع برشلونة، “جيرارد بيكيه” بعد أن اكتشفت أنه على علاقة مع امرأة أخرى.

وفقًا للصحفية “إيميلوبيريز دي روزاس” فقد ظهرت في بث فيديو مباشر من البودكاست Mamarazzis، الذي يتم نشره كل يوم أربعاء على حسابات إنستغرام وفيسبوك لصحيفة El Periodico، حيث زعمت أن مدافع برشلونة “جيرارد بيكيه” وشريكته طويلة الأمد “شاكيرا” يعيشان منفصلين لعدة أسابيع. وادعت الصحفية أن نجمة البوب المشهورة عالمياً ضبطت “بيكيه” وهو يخونها مع امرأة أخرى قبل بضعة أسابيع، مما أدى إلى الانقسام المزعوم.

وبحسب ما ورد انتقل مدافع برشلونة من المنزل الذي يتقاسمه مع “شاكيرا”، ويعيش في منزل العزوبية الخاص به منذ عدة أسابيع. وزعم التقرير أن “بيكيه” يعيش أسلوب حياة احتفالي ويتردد بانتظام على النوادي الليلية في برشلونة، بينما أضافت أيضاً أنهما يمكن أن ينفصلأ قريباً.

لقاء شاكيرا وبيكيه

التقت “شاكيرا” بلاعب برشلونة “بيكيه” أثناء كواليس التحضير لأغنية Waka Waka، الأغنية الرسمية لكأس العالم بجنوب إفريقيا عام 2010، والتي ظهر معها “بيكيه” أيضاً بالأغنية. ونالت شاكيرا شعبية كبيرة بعد هذا الاستعراض الذي أعجب الملايين في أنحاء العالم. وارتبطا ببعضهما وانجبا طفليهما؛ “ميلان” في يناير 2013، و”ساشا” في يناير 2015. لكنهما لم يعقدا قرانهما رسمياً حتى الآن فرغم حبها له أوضحت “شاكيرا” في مقابلة أنها لا تريد أن يراها كزوجة بل كحبيبة.

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