سيمون رمز التسعينيات للمرة الثانية .. “ريفو” يستعين بأغنيتها الشهيرة بعد “بيمبو” | خبر



للمرة الثانية خلال أشهر قليلة استعان صناع المسلسلات بأغنية شهيرة للمطربة سيمون لاستعادة أجواء فترة التسعينيات، في إطار تيمة “النوستاليجا” أو الحنين إلى الماضي.

وبعد أن استعان صناع مسلسل “بيمبو” بأغنية سيمون “ماشية وساعتي مش مظبوطة” في أحد المشاهد، من خلال رنة موبايل لإحدى الشخصيات، تكررت الاستعانة بنفس الأغنية في لقطة من الحلقة الخامسة من مسلسل “ريفو” الذي يعرض عبر منصة Watch iT.

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لقطة من مسلسل ريفو

وتم تشغيل جزء صغير جدا من أغنية “ماشية وساعتي مش مظبوطة” في مشهد اجتماع أعضاء فريق “ريفو” في جراج والد ماجد جورج لمشاهدة قناة MTV الفضائية والفرق الغنائية التي تعرض أعمالها.

قصة أغنية “ماشية وساعتي مش مظبوطة”

تتميز هذه الأغنية بارتباطها بعقدي الثمانينيات والتسعينيات في نفس الوقت، فالأغنية الأصلية التي تم اقتباس اللحن منها هي أغنية بعنوان Tom’s Diner كتبتها المطربة الأمريكية سوزان فيجا سنة 1982، عن مطعم في الشارع 112 في برودواي بنيويورك، أما “توم” فهو اسم صاحب ذلك المطعم.

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طرحت الأغنية لأول مرة سنة 1984، ليتم تقديم العديد من التوزيعات المختلفة لها منذ ذلك الوقت وحتى اليوم.

وتروي سيمون في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج “صاحبة السعادة” أنها قدمت الأغنية في التسعينيات ضمن ألبوم حمل نفس الاسم، ظهر بالتزامن مع مشاركتها في فيلم “آيس كريم في جليم”، بعد النجاح الذي حققته بألبومها الأول “بتكلم جد”.

اتهامات بسرقة اللحن

التصقت أغنية “ماشية وساعتي مش مظبوطة” بسيمون لدرجة أن البعض من جمهورها نبهها في رسائل إلى قيام مطربة أجنبية بسرقة أغنيتها.

وأوضحت سيمون في لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم” مؤخرا أن الأمر لا ينطوي على أي نوع من السرقة، وأن اقتباس اللحن تم بعد الحصول على التصريح اللازم.

وأغنية “ماشية وساعتي مش مظبوطة” من تأليف رضا أمين، وتوزيع أشرف محروس، وتقول كلماتها:

ماشية وساعتي مش مظبوطة

على فين رايحة ماكنتش عارفة

لكن ماشية وأنا مبسوطة

ماشية بخطوة ماهيش خايفة

ع الرصيف واحد بيعاكس

ليه مع إنه كبير ف السن

في الميدان بياع جرايد

بيقول اقرا رياضة وفن

فجأة لقيتني قصاد كافيتريا

قلت اما اطلب فنجان قهوة

جت لي القهوة شربت شوية

كان طعمها مش زي ما باهوى

أم وأب وطفلة معاهم

بس شقية وزي الجن

كل ما تلمح حاجة تشاور

وتقول عايزة يا إما هازن

فجأة لقيتني ف وسط محطة

والقطرات عمالة تصفر

ع الراس قفه ف الإيد شنطة

وش بيضحك وش مكشر

لو شاوروا كان صوتك كان

جوه ف قلبي بيعزف لحن

قلت أما اظبط ساعتي عشان

صوتك خلى قلبي يحن

وتدور أحداث مسلسل “ريفو”، الذي يعرض عبر منصة Watch iT، حول فرقة غنائية في فترة التسعينيات اسمها “ريفو”، حققت شهرة واسعة، واستطاعت تغيير شكل الموسيقى وقتها، لكن بمرور الزمن، تبدلت أحوال وحياة أعضاء هذه الفرقة.

المسلسل بطولة صدقي صخر، أمير عيد، ركين سعد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، سارة عبد الرحمن، مينا النجار، محسن محيي الدين، المسلسل من تأليف محمد ناير ومن إخراج يحيى إسماعيل.

يذكر أن سيمون تحيي مساء الخميس حفلا غنائيا في ساقية عبد المنعم الصاوي.

وطرحت سيمون مؤخرا عبر قناتها بموقع “يوتيوب أغنية “تعيش الفرحة”، من كلمات مجدي نجيب، وألحان وتوزيع عمرو أبو ذكري.

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