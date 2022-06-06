سيد معوض يشيد بثنائية صلاح وعمر جابر في منتخب مصر

أشاد سيد معوض، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بأداء الثنائي محمد صلاح وعمر جابر، على الجهة اليمنى للمنتخب الوطني المصري أمام نظيره منتخب غينيا.

وكان منتخب مصر قد حقق فوز بشق الأنفس، على حساب نظيره منتخب غينيا، في بنتيجة هدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وتحدث سيد معوض، عبر تصريحات له في قناة ETC، على أن الجيل الحالي لمنتخب مصر يفتقد الاستمراية على تقديم نفس المستوى

وتابع معوض، لا يمكن تقييم مستوى اللاعبين من مباراة واحدة، وعندما كنت مدربًا مساعدًا لمنتخب مصر، سجلنا هدف في مباراة كينيا بالجولة الثانية من تصفيات إفريقيا خارج الديار وقدمنا أسوء مباراة لنا بعد ذلك، على الرغم من أن منطقية كرة القدم تؤكد أن يدفعنا الهدف الذي سجلناه لتقديم أفضل أداء.

وواصل معوض، بعدها فوزنا برباعية على جزر القمر في القاهرة، ما أقصده أن الجيل الحالي لا يجب تقييمه من مباراة واحدة، ولا بد من منح الجهاز الفني الحالي الفرصة كاملة للعمل وتقديم الدعم لهم.

وأتم،: صلاح وعمر جابر ثنائية جيدة على الجبهة اليمنى في منتخب مصر، لديهم تفاهم، وهم من نفس الجيل للفراعنة.

