سياسي / 330 مستوطنًا يقتحمون الأقصى وكالة الأنباء السعودية



القدس المحتلة 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واس

اقتحم مئات المستوطنين اليوم، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن نحو 330 مستوطنًا من بينهم الحاخام المتطرف يهودا جليك، ومدير منظمة بيدينو الأكثر تطرفًا بين منظمات الهيكل تومي نيتسان، اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في باحاته وساحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول هيكلهم المزعوم تحت حماية شرطة الاحتلال، قبل أن يغادروا الحرم القدسي عبر باب المغاربة.

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14:26ت م

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