سياسي/ وفدٌ أممي يبدأُ زيارةً لولاية غرب دارفور وكالة الأنباء السعودية



الخرطوم 7 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واس

عقدَ وفدٌ أممي رفيعُ المستوى برئاسة لورا فارنال اليوم اجتماعاً فور وصوله لولاية غرب دارفور مع أمين عام حكومة الولاية ممثل واليها خميس علي عبدالله، وبحثا خلاله القضايا الإنسانية والأمنية في المنطقة.

وأوضحَ ممثلُ والي ولاية غرب دارفور في تصريح صحفي أنَّ الاجتماع تناولَ موقفَ سلام دارفور، والوقوف على خطوات الترتيبات الأمنية، والعمل على ضرورة وجود قوة لتأمين المدنيين بدارفور.

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22:03ت م

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