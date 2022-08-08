سياسي / مباحثات هاتفية أفريقية فرنسية لحل الأزمة الليبية وكالة الأنباء السعودية



أديس أبابا 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واس

أجرى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي مباحثات هاتفية مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية.

وتناولت المحادثات بين الجانبين جهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية، ومنطقة الساحل والقرن الأفريقي، بالإضافة إلى استعراض تطورات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على الأمن الغذائي العالمي.

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13:17ت م

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