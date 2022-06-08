سياسي / قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أربعة فلسطينيين من بيت لحم وطوباس وكالة الأنباء السعودية



بيت لحم – طوباس 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، أربعة فلسطينيين من محافظتي بيت لحم وطوباس.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في بيت لحم بأن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما في بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم.

وفي ذات السياق أفاد مدير نادي الأسير في طوباس أن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية فلسطينيين أثناء مرورهما على حاجز تياسير العسكري شرق طوباس.

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