سياسي / قطر ترعى توقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية غداً وكالة الأنباء السعودية



الدوحة 9 محرم 1444 هـ الموافق 7 أغسطس 2022 م واس

توقّع الأطراف التشادية على اتفاقية الدوحة للسلام ومشاركة الحركات السياسية العسكرية في الحوار الوطني الشامل والسيادي في تشاد غداً الاثنين في الدوحة، تحت رعاية دولة قطر، تتويجاً للمفاوضات التي استضافتها خلال الأشهر الخمسة الماضية بمشاركة إقليمية ودولية.

ويشارك في مراسم التوقيع على الاتفاق الوفد التفاوضي عن الحكومة الانتقالية، وممثلون عن مجموعات معارضة، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن الاتحاد الأفريقي وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية وعدة دول.

ويمهد هذا الاتفاق لبدء انعقاد “الحوار الوطني الشامل والسيادي في تشاد” في العاصمة التشادية نجامينا الذي يهدف لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

وكانت دولة قطر قد استضافت مفاوضات السلام التشادية في شهر مارس الماضي بمشاركة ممثلين للمجلس العسكري الانتقالي وحركات معارضة تشادية، انطلاقاً من دورها الإقليمي والدولي الفاعل في توفير الأرضية الأساسية للوساطة ومنع نشوب وتفاقم النزاعات.

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20:22ت م

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