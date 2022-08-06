سياسي / قطر تدين بشدة العدوان الغاشم على قطاع غزة وكالة الأنباء السعودية



الدوحة 7 محرم 1444 هـ الموافق 5 أغسطس 2022 م واس

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الغاشم على قطاع غزة الذي أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، كما شددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف اعتداءات الاحتلال المتكررة بحق المدنيين، لا سيما النساء والأطفال.

وجددت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم موقف الدوحة الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته.

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23:37ت م

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