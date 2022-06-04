سياسي / رئيسُ مجلسِ السيادة السوداني يلتقي بالخبير المعني بأوضاع حقوق الإنسان بالسودان وكالة الأنباء السعودية
سياسي / رئيسُ مجلسِ السيادة السوداني يلتقي بالخبير المعني بأوضاع حقوق الإنسان بالسودان
السبت 1443/11/5 هـ الموافق 2022/06/04 م واس
الخرطوم 05 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 04 يونيو 2022 م واس
التقى رئيسُ مجلسِ السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في الخرطوم – اليوم- بالخبير المعني بأوضاع حقوق الإنسان بالسودان أداما ديانق.
وأكدَ البرهانُ – خلال اللقاء-التزامَه بالتعاون مع جميع آليات الأمم المتحدة لترقية أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
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22:08ت م
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