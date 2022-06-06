سياسي / رئيسُ الوزراء البريطاني يلتقي بنظيرته الإستونية وكالة الأنباء السعودية



لندن 7 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 6 يونيو 2022 م واس

التقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم بنظيرته الإستونية كايا كالاس التي تزور لندن حالياً.

وبحثَ الجانبان خلال اللقاء العلاقاتِ الثنائيةَ بين البلدين، وسبلَ تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

//انتهى//

20:28ت م

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