سياسي / اهتمامات الصحف المغربية وكالة الأنباء السعودية







الرباط 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واس

أخبرت الصحف المغربية الصادرة اليوم عن التحضيرات الجارية بالمغرب لانطلاق مناورات “الأسد الأفريقي 2022″، التي ستنطلق في 20 يونيو الجاري بشكل مشترك بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

واهتمت باستقبال المملكة العربية السعودية لأولى طلائع الحجاج القادمين من إندونيسيا وبنغلاديش، مشيرة إلى أن المملكة قد سمحت لمليون مسلم من الخارج بأداء المناسك هذا العام.

وتطرقت صحف الرباط إلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة النظر إلى اقتحام عشرات المستوطنين اليهود أمس باحات المسجد الأقصى تحت حراسة أمنية من القوات الإسرائيلية.

وعرجت على انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني بتونس، تمهيدًا لتنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو المقبل.

وتطرقت صحف الثلاثاء إلى اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) التي تنطلق اليوم بتونس تحت رعاية الأمم المتحدة وفرنسا؛ لمعالجة قضية نزع السلاح وانسحاب المقاتلين الأجانب المتمركزين في ليبيا.

ونشرت صحف المغرب خبر إطلاق الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، 8 صواريخ قبالة الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية، ردًا على تجربة كوريا الشمالية التي أطلقت 8 صواريخ باليستية.

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