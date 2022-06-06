سياسي / اهتمامات الصحف الباكستانية وكالة الأنباء السعودية



إسلام آباد07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واس

أبرزت الصحف الباكستانية اليوم دعوة رئيس الوزراء شبهاز شريف إلى ضرورة بدء حوار وطني شامل يضم جميع أصحاب المصلحة من أجل تبني موقف وطني موحد يؤدي إلى معالجة التحديات وإحراز تقدم في مجالات التعليم والصحة والصناعات وقطاعات الاقتصاد الأخرى.

واهتمت باستنكار العالم الإسلامي التصريحاتِ الصادرةَ عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا الهندي، المسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، حيث قالت باكستان إن مثلَ هذه التصريحات غير المقبولة على الإطلاق لم تؤذِ فقط مشاعرَ الشعبِ الباكستاني بشدة، ولكن مشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وسلطت الضوء على بدء وصول رحلات الحجاج إلى المملكة العربية السعودية من مختلف دول العالم، مشيرة إلى مظاهر الاستقبال الذي حظي به ضيوف الرحمن لدى وصولهم المملكة.

وأخبرت في الشأن الأمني عن مقتل سبعة مسلحين من العناصر الإرهابية، خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن شمال غرب باكستان.

وتناولت صحف إسلام آباد أنباء مقتل العشرات وإصابة المئات جراء حريق أدى إلى انفجار كيميائي ضخم في منشأة لتخزين حاويات الشحن في بنغلاديش، واستمرار ارتفاع الإصابات بجدري القرود في العديد من البلدان، ومواصلة الأطباء البحث عن علاجات مبتكرة لمرض “كوفيد ـ 19”.

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