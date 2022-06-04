سياسي / العاهل الأردني يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفرنسي وكالة الأنباء السعودية

احمد سليمانيونيو 4, 2022


سياسي / العاهل الأردني يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفرنسي

السبت 1443/11/5 هـ الموافق 2022/06/04 م واس


عمّان 05 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 04 يونيو 2022 م واس
أجرى العاهل الأردني عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وجرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين ، وخاصة في المجالات المرتبطة بالأمن الغذائي، والتطورات على الساحة الإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
// انتهى //
18:47ت م
0069





spa

احمد سليمانيونيو 4, 2022