سياسي / العاهل الأردني يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفرنسي وكالة الأنباء السعودية



عمّان 05 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 04 يونيو 2022 م واس

أجرى العاهل الأردني عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وجرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين ، وخاصة في المجالات المرتبطة بالأمن الغذائي، والتطورات على الساحة الإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

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18:47ت م

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