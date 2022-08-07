سياسي / الرئيس الصومالي يتلقى رسالة خطية من أمير قطر وكالة الأنباء السعودية



مقديشو 9 محرم 1444 هـ الموافق 7 أغسطس 2022 م واس

تلقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود رسالةً خطيةً من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تتضمن علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

قام بتسليم الرسالة سفير قطر لدى الصومال حسن بن حمزة هاشم، خلال استقبال الرئيس الصومالي له اليوم في مقديشو.

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22:17ت م

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