سياسي / إندونيسيا تدين التصريحات المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وكالة الأنباء السعودية



جاكرتا 9 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 8 يونيو 2022 م واس

أعربت إندونيسيا عن إدانتها واستنكارها الشديدين للإساءات الأخيرة الصادرة عن مسؤول في الحزب الحاكم بالهند بحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الإندونيسية مساء الثلاثاء أن إندونيسيا تدين بشدة هذه التصريحات المسيئة، وتم نقل هذه الرسالة إلى السفير الهندي بجاكرتا.

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