سياسي / أستراليا تدينُ إطلاقَ كوريا الشمالية ثمانية صواريخ باليستية وكالة الأنباء السعودية



كانبيرا 9 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 8 يونيو 2022 م واس

دانت الحكومةُ الأستراليةُ بشدة إطلاقَ كوريا الشمالية ثمانيةَ صواريخ باليستية هذا الأسبوع، واصفةً إياه بانتهاك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي.

وقالت وزيرةُ الخارجية الأسترالية بيني وونغ – في بيان-: إنَّ اختبار الخامس من هذا الشهر هو أحدث دليل على سلوك النظام المتهور والمزعزع للاستقرار، داعيةً مجلس الأمن إلى الرد بحزم على انتهاك كوريا الشمالية المستمر لقراراته الملزمة قانوناً.

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20:59ت م

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