سياسي / أستراليا تدينُ إطلاقَ كوريا الشمالية ثمانية صواريخ باليستية وكالة الأنباء السعودية
سياسي / أستراليا تدينُ إطلاقَ كوريا الشمالية ثمانية صواريخ باليستية
الأربعاء 1443/11/9 هـ الموافق 2022/06/08 م واس
كانبيرا 9 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 8 يونيو 2022 م واس
دانت الحكومةُ الأستراليةُ بشدة إطلاقَ كوريا الشمالية ثمانيةَ صواريخ باليستية هذا الأسبوع، واصفةً إياه بانتهاك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي.
وقالت وزيرةُ الخارجية الأسترالية بيني وونغ – في بيان-: إنَّ اختبار الخامس من هذا الشهر هو أحدث دليل على سلوك النظام المتهور والمزعزع للاستقرار، داعيةً مجلس الأمن إلى الرد بحزم على انتهاك كوريا الشمالية المستمر لقراراته الملزمة قانوناً.
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20:59ت م
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