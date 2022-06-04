سيارات الملكة إليزابيث مع احتفالها 70
*أشهر السيارات المفضلة للملكة إليزابيث
سلسلة لاند روفر 1953
كانت هذه واحدة من سيارات صاحبة الجلالة الأولى، تم شحنها في جميع أنحاء العالم مع ست مركبات أخرى للجولة في كومنولوث الملكة والأمير فيليب ستة أشهر في عام 1953.
دايملر الإمبراطورة MKII
كانت دايملر واحدة من سياراتها الأولى بعد أن أصبحت ملكة، تم تأسيس دايملر منذ فترة طويلة كسيارة ملكية مفضلة بحلول الخمسينيات.
لاجوندا 3- لتر دروبهيد كوبية 1954
بعد التتويج، قام الأمير فيليب بترقية إلى لاجوندا أون رووف، وهو أحد أمثلة MKI فقط مزودة بمكدس كهربائي، تم استخدام سيارة 104mph من قبل الزوجين الملكيين لفتح الطريق السريع M1 رسمياً في عام 1959.
رولز رويس فانتوم-IV لاندوليت 1955
كان هذا أول نموذج لإنتاج الأسطوانات الثماني الأولى للشركة، تم الاحتفاظ بثمانية 5.7 ليتر على
رويال ميوز من عام 1959 حتى عام 2002.
تم تقديم 18 مثالاً فقط، بالإضافة إلى نقطة تركيب السقف للمعايير الملكية، فإن لوحة بيربيكس أعلى من الخلف تضع ضوءاً إضافياً في المقصورة.
فورد زيفير استريت 1956
الملكة حصلت على هذه السيارة التي كانت تحتوي على منطقة تحميل ضخمة بالإضافة إلى سقف مرتفع للراحة الإضافية، تم استيعاب Zephyr الشهير في عام 1956، مع تقليم الخشب والجلد من الكروم، تكلف 871 جنيها إسترلينياً، يمكن أن يصل محركها من ست أسطوانات إلى أكثر من 80 ميلاً في حين أن النسخة الملكية يمكن أن تحمل تسعة أشخاص.
رولز رويس فانتومV ليموزين 1960
وأصحاب هذا الليموزين البريطاني المثالي يشمل شاه إيران وإلفيس بريسلي وجون لينون، اشترت الملكة اثنين في عام 1960 و 1961 واستخدمت حتى الألفية الجديدة، واحد الآن على عرض متحف النقل في ساندرينجهام العقارية في نورفولك.
فوكسهال كريستا با فري فيرري 1961
تضمنت التعديلات في محرك فوكسهول هذا حارسا للكلاب، وهو رف بندقية وحامل قصبة الصيد بنيت في السطح، تم تشغيل PA Imperial Green بمحرك 2.262CC وكان أول ارتباط لها مع العلامة التجارية.
صالون روفر 3 لتر & 1971 روفر 3.5-لتر P5B 1963 في حين أن الملكة قد تكون متواجدة أغلب وقتها حول العاصمة، إلا أنها تحب أن تدفع نفسها في سيارة روفر.
فوكسهول كريستا PC1967
سيارة جيدة وصادقة وآمنة”.
سلسلة لاند روفر III 1978
توصلت هذه السيارة مقصورة الركاب المفتوحة للملكة في الجزء الخلفي إلى السائق باستخدام نظام إشعال حركة المرور، لقد نبهت السائق عند الإبطاء أو التوقف، تم بيعها في عام 2012 بعد أن غطى أقل من 2000 ميل.
دايملر مزدوج ستة LWB 1984
حصلت الملكة على تسليمها في أكتوبر 1984 كسيارة شخصية، تم رسمها في صورة مفصلة تسمى Gavin Green وقسمت مع داخلية فريدة من نوعها للجلد. لديها سرعة أعلى 135mph وتم اختبارها على نطاق واسع لعدة آلاف الأميال قبل تسليمها إلى قصر باكنجهام، تشمل التعديلات مسند ذراع مع حامل انزلاق، مصمم لحمل أسلوب صاحبة الجلالة.
بنتلي ليموزين 2002
أعطت بنتلي الملكة اثنين من سيارتين رسميتين لليوبيل الذهبي لها، لديهم الألواح الزجاجية والجسم المدرعة وإطارات قطع من Kevlar صعبة، يمكن إغلاق المقصورة لتحمل هجوم للغاز.
لاند روفر مدافع 110
يعتقد أن هذا المحرك هو أحد سياراتها المفضلة في الجلالة، تم تصميمه لأحزاب التصوير مع 110 بعجل طويل مع محرك V8 4.2 لتر. تم بيعها في مزاد في عام 2014 مقابل 30.240 جنيها إسترلينياً، تم العثور على خراطيش البندقية وخريطة التصوير في صندوق القفازات.
جاكوار X-Type Sovereign Estate 2009
وكانت هذه السيارة من أعلى النطاق استشعار وقوف السيارات ومقاعد ساخنة وحارس كلب، كانت تستخدم أساساً للقيادة في جميع أنحاء وندسور وتغطي 7600 ميل فقط، تم بيعه في عام 2016 مقابل 15 ألف جنيه إسترليني.
رينج روفر LWB الهجين 2015
هذا SUV Premium هو مفضل بين العائلة المالكة، لديها منصة مرتفعة للسماح للملكة أن ترى بوضوح أكبر، كما أنه نموذج صديقة للبيئة.
بنتلي بنتايغا 2017
كانت صاحبة الجلالة أول شخص يرسل إليه سيارات الدفع الرباعي الفاخرة هذه، في ذلك الوقت، كانت أسرع سيارات الدفع الرباعي في العالم.
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