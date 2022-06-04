سيارات الملكة إليزابيث مع احتفالها 70

*أشهر السيارات المفضلة للملكة إليزابيث

احدي سيارات لاند لوفر الخاصة بالملكة

سلسلة لاند روفر 1953

احتفالاً باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية، أي الذكرى الـ 70 لاعتلائها عرش المملكة المتحدة، والتي انطلقت الفعاليات الاحتفالية له في المملكة المتحدة أمس 2 يونيو. ومع هذه الاحتفالات استمتعت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا بالعديد من السيارات الأنيقة والقوية، حيث لديها سيارة باند روفر، بما في ذلك السلسلة الأولى في بداية حكمها وسلسلة III في عام 1978. وهي تعد بعض السيارات البريطانية المفضلة للملكة، بما في ذلك 30 روفرز لاند، ومحرك واحد مفاجئ. كما اشترت الدولة اثنين من رولز رويس فانتوم الخامس ليموزين في عام 1960 و1961، والتي استخدمت حتى نهاية الألفية، وحصلت على ليموزين بنتلي الحكومي في عام 2002 للاحتفال بيوبيل ذهبي، وحصلت على بنتلي أنيقة في عام 2017. الملكة هي الشخص الوحيد في بريطانيا الذي يدفع دون الحاجة إلى ترخيص، لكنها مع ذلك كان لديها تجربة قيادة واسعة منذ عملها كميكانيكي وسائق في الخدمة الإقليمية الإضافية للمرأة خلال الحرب العالمية الثانية.

كانت هذه واحدة من سيارات صاحبة الجلالة الأولى، تم شحنها في جميع أنحاء العالم مع ست مركبات أخرى للجولة في كومنولوث الملكة والأمير فيليب ستة أشهر في عام 1953.

دايملر الإمبراطورة MKII

كانت دايملر واحدة من سياراتها الأولى بعد أن أصبحت ملكة، تم تأسيس دايملر منذ فترة طويلة كسيارة ملكية مفضلة بحلول الخمسينيات.

لاجوندا 3- لتر دروبهيد كوبية 1954

بعد التتويج، قام الأمير فيليب بترقية إلى لاجوندا أون رووف، وهو أحد أمثلة MKI فقط مزودة بمكدس كهربائي، تم استخدام سيارة 104mph من قبل الزوجين الملكيين لفتح الطريق السريع M1 رسمياً في عام 1959.

رولز رويس فانتوم-IV لاندوليت 1955

كان هذا أول نموذج لإنتاج الأسطوانات الثماني الأولى للشركة، تم الاحتفاظ بثمانية 5.7 ليتر على

رويال ميوز من عام 1959 حتى عام 2002.

تم تقديم 18 مثالاً فقط، بالإضافة إلى نقطة تركيب السقف للمعايير الملكية، فإن لوحة بيربيكس أعلى من الخلف تضع ضوءاً إضافياً في المقصورة.

فورد زيفير استريت 1956

الملكة حصلت على هذه السيارة التي كانت تحتوي على منطقة تحميل ضخمة بالإضافة إلى سقف مرتفع للراحة الإضافية، تم استيعاب Zephyr الشهير في عام 1956، مع تقليم الخشب والجلد من الكروم، تكلف 871 جنيها إسترلينياً، يمكن أن يصل محركها من ست أسطوانات إلى أكثر من 80 ميلاً في حين أن النسخة الملكية يمكن أن تحمل تسعة أشخاص.

رولز رويس فانتومV ليموزين 1960

وأصحاب هذا الليموزين البريطاني المثالي يشمل شاه إيران وإلفيس بريسلي وجون لينون، اشترت الملكة اثنين في عام 1960 و 1961 واستخدمت حتى الألفية الجديدة، واحد الآن على عرض متحف النقل في ساندرينجهام العقارية في نورفولك.

فوكسهال كريستا با فري فيرري 1961

تضمنت التعديلات في محرك فوكسهول هذا حارسا للكلاب، وهو رف بندقية وحامل قصبة الصيد بنيت في السطح، تم تشغيل PA Imperial Green بمحرك 2.262CC وكان أول ارتباط لها مع العلامة التجارية.

احدي سيارات الملكة اليزبيث

صالون روفر 3 لتر & 1971 روفر 3.5-لتر P5B 1963 في حين أن الملكة قد تكون متواجدة أغلب وقتها حول العاصمة، إلا أنها تحب أن تدفع نفسها في سيارة روفر.

فوكسهول كريستا PC1967

سيارة جيدة وصادقة وآمنة”.

سلسلة لاند روفر III 1978

توصلت هذه السيارة مقصورة الركاب المفتوحة للملكة في الجزء الخلفي إلى السائق باستخدام نظام إشعال حركة المرور، لقد نبهت السائق عند الإبطاء أو التوقف، تم بيعها في عام 2012 بعد أن غطى أقل من 2000 ميل.

دايملر مزدوج ستة LWB 1984

حصلت الملكة على تسليمها في أكتوبر 1984 كسيارة شخصية، تم رسمها في صورة مفصلة تسمى Gavin Green وقسمت مع داخلية فريدة من نوعها للجلد. لديها سرعة أعلى 135mph وتم اختبارها على نطاق واسع لعدة آلاف الأميال قبل تسليمها إلى قصر باكنجهام، تشمل التعديلات مسند ذراع مع حامل انزلاق، مصمم لحمل أسلوب صاحبة الجلالة.

بنتلي ليموزين 2002

أعطت بنتلي الملكة اثنين من سيارتين رسميتين لليوبيل الذهبي لها، لديهم الألواح الزجاجية والجسم المدرعة وإطارات قطع من Kevlar صعبة، يمكن إغلاق المقصورة لتحمل هجوم للغاز.

لاند روفر مدافع 110

يعتقد أن هذا المحرك هو أحد سياراتها المفضلة في الجلالة، تم تصميمه لأحزاب التصوير مع 110 بعجل طويل مع محرك V8 4.2 لتر. تم بيعها في مزاد في عام 2014 مقابل 30.240 جنيها إسترلينياً، تم العثور على خراطيش البندقية وخريطة التصوير في صندوق القفازات.

جاكوار X-Type Sovereign Estate 2009

وكانت هذه السيارة من أعلى النطاق استشعار وقوف السيارات ومقاعد ساخنة وحارس كلب، كانت تستخدم أساساً للقيادة في جميع أنحاء وندسور وتغطي 7600 ميل فقط، تم بيعه في عام 2016 مقابل 15 ألف جنيه إسترليني.

رينج روفر LWB الهجين 2015

هذا SUV Premium هو مفضل بين العائلة المالكة، لديها منصة مرتفعة للسماح للملكة أن ترى بوضوح أكبر، كما أنه نموذج صديقة للبيئة.

بنتلي بنتايغا 2017

كانت صاحبة الجلالة أول شخص يرسل إليه سيارات الدفع الرباعي الفاخرة هذه، في ذلك الوقت، كانت أسرع سيارات الدفع الرباعي في العالم.