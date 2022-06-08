سميرة عبد العزيز: أنا أم العظماء وتصريحاتي أغضبت محمد رمضان | خبر



عبرت الفنانة سميرة عبد العزيز عن سعادتها بالتكريم في مهرجان “الزمن الجميل” في لبنان، واستغلت الفرصة لتعاود انتقاد أعمال الفنان محمد رمضان.

وقالت سميرة عبد العزيز في تصريحات لبرنامج “MBC Trending” عن هامش حضورها المهرجان: “التكريم للمرأة الجادة، أنا يهمني الموضوع”.

وتابعت: “لا يمكن أدخل عمل إلا لما أقراه وأقتنع أنه مفيد للمجتمع، لا عايزة فلوس ولا شهرة غير أنني أقدم حاجات محترمة للناس”.

نرشح لك- التحليل النفسي لإنجي كيوان: أريد أن أستمتع بجسدي ولا أشعر بانني جميلة وزوجي انبهر بذكائي من أول لقاء

وأكدت سميرة عبد العزيز أنها ترفض المشاركة في أعمال تظهر بها بشخصية أم لمجرم، قائلة: ” مؤلف عرض علي مسلسل وكان هيعمل دور البطل محمد رمضان، قرأت المسلسل لقيته بلطجة وضرب بالسكاكين، قلت ما ينفعش”.

وأضافت: “أنا يطلق عليّ أم العظماء، لأنني عملت أم الأئمة كلهم، أبو حنيفة والمراغي والشافعي ومحمد متولي الشعراوي، وعملت أم كلثوم وأم عبد الوهاب، ما يصحش أعمل دور أم بلطجي”.

وأشارت سميرة عبد العزيز إلى أن محمد رمضان غضب من انتقادها سابقا لأعماله، موضحة: “زعل وقال كلام خارج، ودافعوا عني الناس، مارديتش، ورد عني مذيعين في التليفزيون والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين”.

وقالت إن محمد رمضان اعتذر عن الرسالة المسيئة لها موضحا أن من كتبها أحد معجبيه.

وكانت سميرة عبد العزيز قد قالت في صيف 2021 إنها تعرضت للإهانة من محمد رمضان قبلها بعامين نتيجة رفضها تجسيد دور والدته في أحد مسلسلاته بسبب أنها لا يجب أن تقوم بشخصية أم بلطجي، فتفاجئت به يرسل إليها رسالة تحمل عبارات مهينة، قائلا لها: “يا حقيرة يا شحاتة، أنا جزمة أمي أحسن منك، وأنا باخد 20 مليون جنيه، وأنت أجرك 20 ألف جنيه”.

وهو ما نفاه محمد رمضان في فيديو عبر حسابه الرسمي على Instgram قائلا: “الكلام ده لم يحدث على الإطلاق عمري ما اتكلمت مع حد أكبر مني بالأسلوب ده… وأكتر حاجة بسطتني أن جمهوري مصدقش الكلام ده من قبل ما أتكلم أو أقول حاجة”، وعلق على الفيديو قائلاً: “حق الرد على كلام الاستاذة سميرة عبد العزيز مع كامل إحترامي وتقديري لها”.

اقرأ أيضا:

رسميا.. انتاج جزء ثان من فيلم Joker وعودة واكين فينيكس

داود عبد السيد : بحثت عن إنتاج لفيلم “الكيت كات” 5 سنوات و”رسائل البحر” لم يظهر للنور إلا بدعم الدولة

#شرطة_الموضة: تعديلات منى زكي على فستانها في حفل إطلاق مجموعة بولجاري الجديدة … أغلقت الفتحة الجانبية

وفاة 30 فنانا صعبت المهمة .. لماذا لا يقدم محمد صبحي الجزء التاسع من “ونيس”؟

لا يفوتك-نجوم أجانب بس سميعة للطرب الأصيل … بيسمعوا أم كلثوم وفيروز ونانسي



حمل آبلكيشن FilFan … و(عيش وسط النجوم)

جوجل بلاي| https://bit.ly/36husBt

آب ستور|https://apple.co/3sZI7oJ

هواوي آب جاليري| https://bit.ly/3LRWFz5