سمية الخشاب لطلاب الثانوية العامة: صحتكم بالدنيا ومش نهاية العالم | خبر



وجهت الفنانة سمية الخشاب رسالة لطلبة الثانوية العامة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي Twitter.

وقالت سمية الخشاب للطلاب إن الثانوية العامة ليست نهاية العالم، كما أنه لا يوجد ما يسمى بكليات القمة.

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وكتبت سيمة الخشاب: “وحبايبي اللي في ثانوية عامة، محدش يجي علي نفسه خالص صحتكم بالدنيا ومش نهاية العالم ومتخلوش أي حد يؤثر بالسلب عليكم وتقدروا تثبتوا نفسكوا في أي مجال أو كلية مش شرط المسمى القديم بتاع كليات القمة ده مفيش قمة، اللي هيشتغل ويحب اللي بيعمله هيبقى في القمة”.

وتابعت سمية الخشاب: “‏اعملوا بس اللي عليكم، وبلاش مقارنات خالص.. كل إنسان له مجاله اللي هيقدر يبدع فيه.. بلاش كلنا نتارجت حاجة معندناش شغف ليها، وبالتالي نعيش تعبانين باقي حياتنا”.

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يذكر أن سمية الخشاب تعاونت مع مطرب المهرجانات عمر كمال، من خلال أغنية أوعدك التي طرحتها عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، ولكن شهدت تلك الأغنية خلافًا بينهما، وأشار عمر كمال في تصريحات تليفزيونية إلى أن سمية لم تلتزم ببنود عقد التعاون على هذا العمل.

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