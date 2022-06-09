سلطات منطقة خيرسون تكشف عن موعد استفتاء الانضمام إلى روسيا

كشف كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون، عن الموعد المقرر لإجراء استفتاء في منطقة خيرسون بشأن الانضمام إلى روسيا.

وقال ستريموسوف: “من المقرر إجراء الاستفتاء هذا العام. القرار بشأن هذه المسألة تم اتخاذه”.

وفي الوقت نفسه، أشار ستريموسوف إلى أن الأولوية القصوى الآن ليست للاستفتاء، ولكن لإعادة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.

وأضاف:”سنفعل كل ما هو ضروري حتى لا يواجه سكان منطقة خيرسون أي صعوبات ولكي تكون حياتهم مريحة”.

ونوه ستريموسوف بأن منطقة خيرسون بدأت بالفعل في الاندماج مع روسيا، ويتقدم السكان بنشاط للحصول على جوازات سفر روسية.

من جانب آخر لفت ستريموسوف إلى إن منطقة خيرسون مستعدة لاستئناف خطوط السكك الحديدية في مجال الشحن مع شبه جزيرة القرم، التي قطعتها سلطات كييف قبل ثماني سنوات، قائلا: “نحن مستعدون لاستئناف ومواصلة عمل السكك الحديدية في مجال الشحن مع شبه جزيرة القرم.. مسار السكك الحديدية سليم من الناحية الفنية، كل شيء في حالة جيدة، لذلك ستنطلق القطارات قريبا من خيرسون”، منوها بأنه بعد استقرار الوضع في المنطقة تماما، سيتم أيضا تسيير عمل السكك الحديدية للركاب.

المصدر: نوفوستي