سفير فلسطين بالقاهرة يطالب تل أبيب باحترام الهدنة.. وموقف الغرب مخجل

شن السفير دياب اللوح، سفير فلسطين لدى مصر، هجومًا لاذعًا، بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة الدموي الغاشم، موضحًا أن قصف تل أبيب لغزة مازال مستمرا حتى الساعة الثامنة.

سقوط عشرات المدنيين

وأضاف اللوح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة”، المذاع عبر فضائية “Etc”، مساء اليوم الأحد، أنه قبل الهدنة تم استهداف منازل لفلسطينيين أبرياء، مما أدى لسقوط العشرات من المدنيين، مطالبا إسرائيل بالالتزام بما جاء مع الدولة المصرية بضرورة وقف العدوان”.

موقف الغرب مخجل

وعن رسالته للمجتمع الدولي، قال السفير دياب اللوحي: “موقف الغرب مخجل، لأنه يكيل بمكيالين إزاء القضية الفلسطينية، فهو يتعاطف مع قضايا أخري بصوت عالى، ولا يشغله ما يحدث بفلسطين”.

