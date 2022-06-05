سعر الدولار اليوم في سوريا الأحد 5 يونيو 2022.. صمود ومكاسب لليرة



استقر سعر الدولار اليوم في سوريا خلال مستهل تداولات الأحد 5 يونيو/حزيران 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).



سعر الدولار اليوم في سوريا

ولم يتغير سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مسجلًا نحو 3955 ليرة للشراء، و3990 ليرة للبيع، دون أي تغير عن سعر إغلاق أمس، بحسب منصة “liranews” المتخصصة في رصد سعر صرف العملات في سوريا لدى السوق الموازية.

وكشفت “جمارك اللاذقية” عن وصول قيمة صادرات “مرفأ اللاذقية” منذ مطلع العام الجاري حتى 26 مايو/أيار 2022 إلى نحو 117 مليار ليرة سورية بينما كانت خلال العام الماضي بأكمله نحو 363 مليار ليرة.

وفي هذا الصدد، أوضح مدير جمارك اللاذقية “ماهر حسن”، أن حركة التصدير كانت نشطة وملحوظة وتم تصدير 65 مادة زراعية وصناعية من إنتاج محلي سوري بحسب المواد المسموح بتصديرها، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأوضح أن المواد المصدرة شملت منتجات زراعية مثل الفستق الحلبي وزيت الزيتون والتوابل والحلويات والشوكولا والمربيات، وأدوية بشرية وبيطرية، بالإضافة إلى المدافئ والألبسة الخارجية والداخلية وزيوت عطرية وصناعات بلاستيكية ومعدنية وأحذية.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا



وتراجع سعر اليورو الأوروبي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلى مستوى 4235 ليرة للشراء، و4278 ليرة للبيع، مقابل 4238 ليرة للشراء، و4280 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء)، إلى مستوى 4930 ليرة للشراء، و4984 ليرة للبيع، مقابل 4956 ليرة للشراء، و5010 ليرات للبيع خلال تعاملات أمس السبت.

سعر الريال والدرهم والدينار



استقر سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 1053 ليرة للشراء، و1065 ليرة للبيع، وهو السعر نفسه بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1074 ليرة للشراء، و1087 ليرة للبيع، دون أي تغير يذكر على سعر إغلاق تداولات أمس.

وهبط سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء)، عند مستوى 12910 ليرات للشراء، و13049 ليرة للبيع.