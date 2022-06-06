سعر الدولار اليوم في السودان الإثنين 6 يونيو 2022.. الجنيه مستقر



حافظ سعر الدولار اليوم في السودان خلال تعاملات الإثنين 6 يونيو 2022 على مستواه لدى البنوك الرسمية والسوق الموزاية (السوداء).

في حين شهد الجنيه السوداني تراجعا أمام باقي العملات الرئيسية.

سعر الدولار اليوم في السودان



وسجل سعر الدولار اليوم في السودان عند مستوى 567.75 جنيه للشراء، و572 جنيها للبيع، وفقا للموقع الإلكتروني لبنك الخرطوم (أكبر بنك حكومي في السودان).

وسجل سعر الدولار اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 568 جنيها، بحسب وسائل إعلام سودانية محلية.

وأصدرت الولايات المتحدة تحذيرا الإثنين الماضي إلى الشركات الأمريكية من مخاطر متنامية تتعلق بالسمعة في إجراء الأعمال مع مشاريع مملوكة للدولة وشركات يسيطر عليها الجيش في السودان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان “هذه المخاطر تنبع، بين أشياء أخرى، من التصرفات التي قام بها مؤخرا مجلس السيادة في السودان وقوات الأمن تحت قيادة الجيش، بما في ذلك وبشكل خاص إساءات خطيرة لحقوق الإنسان بحق المحتجين.”

وأجرى بنك السودان المركزي عدد من التعديلات لضوابط الاستيراد بهدف إحكام صياغة الضوابط الخاصة بالاستيراد من موارد الحسابات الحرة بالنقد الأجنبي وذلك بالرجوع لوزارة التجارة فقط عند الحاجة لاستيراد سلع خارج قائمة السلع الاستراتيجية والضرورية.

وأشار البنك في منشورين عممهما مطلع الشهر الجاري على المصارف وشركات الصرافة إلى أن التعديلات هدفت للتأكيد على اشتراط بأن يتم تأمين البضائع المستوردة بواسطة الشركات الوطنية فقط باستثناء بعض حالات الاستيراد الخاصة بالمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية بجانب بعض الحالات الأخرى التي تستوجب التأمين بالخارج.

كما سمحت التعديلات بالدفع المقدم في حالة استيراد الآلات والمعدات وقطع الغيار المرتبطة بالقطاعات الانتاجية الزراعية والصناعية.

سعر اليورو والإسترليني في السودان اليوم



سجل سعر اليورو اليوم في السودان 610.99 جنيه في المتوسط لدى المصارف التجارية، وفقا لموقع البنك المركزي السوداني.

وجاء سعر اليورو اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 610 جنيهات.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان 711.77 جنيه في المتوسط لدى المصارف التجارية، وفقا لموقع البنك المركزي السوداني.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 715 جنيها.

سعر الريال والدرهم والدينار



سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى البنوك 151.92 جنيه في المتوسط لدى المصارف التجارية، وفقا لموقع البنك المركزي السوداني.

فيما جاء سعره لدى السوق الموازية (السوداء) عند 150 جنيها.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان 155.13 جنيه في المتوسط لدى المصارف التجارية، وفقا لموقع البنك المركزي السوداني.

فيما جاء سعره لدى السوق السوداء عند 155 جنيها.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان 1849.77 جنيه في المتوسط لدى المصارف التجارية، وفقا لموقع البنك المركزي السوداني.