سر رفض النصر التعاقد مع فافر

خرج المدرب لوسيان فافر من حسابات مجلس إدارة نادي النصر وذلك في اطار خطة النادي للبحث عن تعويض الرحيل المنتظر للمدرب الحالي ميغيل روسو.

وكان السويسري لوسيان فافر، المدير الفني السابق لنادي بوروسيا دورتموند الألماني ارتبط بقوة بتدريب العالمي مع تقارير تؤكد وصول عرض النصر إلى 5 ملايين يورو في الموسم الواحد كراتب، لكن المدرب السويسري رفض العرض وكذلك النادي السويسري الذي يدربه حاليًّا.

وبحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية فإن النصر يفضل التعاقد مع مهتم مع المدرب الفرنسي برونو جينيسو المدير الفني الحالي لنادي رين الفرنسي خلفًا لـ ميجيل روسو.

يذكر أن برونو جينيسو يتولى تدريب نادي رين منذ العام الماضي، كما سبق له تدريب نادي أولمبيك ليون الفرنسي.