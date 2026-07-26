سحب 1.6 مليون كرتونة بيض بسبب مخاطر السالمونيلا
تم الإبلاغ عن إصابة ما يقرب من 100 شخص بالسالمونيلا بدءًا من نوفمبر وسط سحب 19 مليون بيضة مرتبطة على الأقل بجزء من تفشي المرض، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الفيدرالية.
وقالت الوكالة إنه تم الإبلاغ عن 98 حالة مرضية في 17 ولاية. تم الإبلاغ عن حالات السالمونيلا بدءًا من 21 نوفمبر 2025 وحتى 30 يونيو 2026.
وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن المصابين أبلغوا عن تناول البيض قبل الإصابة بالمرض. وأضافت أن 26 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى. ولم يتم الإبلاغ عن أي حالة وفاة.
قالت شركة Midwest Poultry Services في شمال مانشستر بولاية إنديانا يوم الأربعاء إنها تستدعي طوعًا ما يقرب من 19 مليون بيضة ذات قشرة بيضاء وبنية خالية من الأقفاص تباع تحت عدة أسماء تجارية في متاجر البقالة في ست ولايات بعد أن أثبتت العينات التي تم جمعها من المزارع في تكساس أنها إيجابية بالنسبة للسالمونيلا.
كجزء من تحقيقها، قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنها أجرت “تحقيقًا تتبعيًا يعتمد على المكان الذي أبلغ فيه المرضى عن الشراء أو الأكل خلال الإطار الزمني للاهتمام، وتم تحديد شركة Midwest Poultry Services, LP كمصدر شائع للبيض”.
وأضافت الوكالة أن الشركة لم تأخذ في الاعتبار جميع الأمراض في هذا التفشي. وأضافت: “تجري تحقيقات إضافية لتحديد ما إذا كانت هناك مصادر أخرى للمرض”.
وقالت الوكالة إن البيض الذي تم سحبه تم إنتاجه وتوزيعه في الفترة ما بين 6 يونيو و3 يوليو، مع تواريخ البيع أو الأفضل بين 20 يوليو و17 أغسطس.
وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، قالت شركة Midwest Poultry Services إنها ستسحب البيض “كإجراء احترازي”.
وقالت الشركة: “إن إنتاج طعام آمن وعالي الجودة لأولئك الذين يأكلون بيضنا هو أولويتنا القصوى، وهذا التحقيق الطوعي والاستدعاء يوضح هذا الالتزام”.
إليك ما يجب معرفته.
ما هي ماركات البيض التي تتأثر وأين؟
فيما يلي قائمة بجميع المنتجات المتضررة.
تحتوي الصناديق الكرتونية المستردة على رمز التعريف P-1950 أو 0840962 مطبوعًا على الجانب، بالإضافة إلى التاريخ اليولياني (رقم مكون من ثلاثة أرقام يتراوح من 001 ليوم 1 يناير إلى 365 ليوم 31 ديسمبر) من 157 إلى 184.
وقالت إدارة الغذاء والدواء إن البيض تم بيعه في محلات السوبر ماركت كروجر في تكساس ولويزيانا وفي متاجر بقالة بروكشاير في أركنساس ولويزيانا وميسيسيبي ونيو مكسيكو وأوكلاهوما وتكساس، وكذلك في منافذ البيع بالتجزئة الأصغر.
تشمل المنتجات التي تم سحبها ما يلي:
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بيض كروجر كبير في كرتون 12 و 18 و 60.
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كرتونة بيض بني متوسطة الحجم خالية من القفص تحتوي على 12 و18 و24 قطعة.
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بيض بروكشاير الكبير في علب كرتونية مكونة من ستة و12 و18 و36 و60.
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Country Morning بيض كبير في 12 و18 كرتونة، وبيض متوسط وكبير جدًا في 12 كرتونة.
وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن شركة Midwest Poultry Services لا تقوم حاليًا بتوزيع البيض الطازج المنتج في مزارعها في تكساس.
ماذا تفعل إذا كان لديك البيض المسترجع.
وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنه يجب على المستهلكين ألا يستهلكوا البيض، حيث يمكن إعادته إلى نقطة الشراء الأصلية لاسترداد أموالهم.
أين تم الإبلاغ عن الأمراض؟
تم الإبلاغ عن حالات السالمونيلا الـ 98 في أريزونا وكاليفورنيا وكولورادو وجورجيا وإلينوي ولويزيانا وميشيغان وميسوري وميسيسيبي ونورث كارولينا ونيو مكسيكو ونيفادا ونيويورك وأوكلاهوما وكارولينا الجنوبية وتكساس ووست فرجينيا، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.
وسجلت ولاية تكساس أكبر عدد من الحالات بـ 73.
ما هي السالمونيلا؟
تعد السالمونيلا، التي تصيب ما يقدر بنحو 1.35 مليون شخص في الولايات المتحدة كل عام، السبب الأكثر شيوعًا للأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء في البلاد، وفقًا لوزارة الزراعة.
ونظرًا لأن البكتيريا تزدهر في أمعاء الحيوانات، فإنها تنتهي في براز الحيوانات، ثم في بعض الأحيان على أقدام الحيوانات وفرائها. وهذا يمكن أن يسمح للسالمونيلا بالانتشار إلى مواقع أخرى، بما في ذلك حقول المحاصيل ومصانع تجهيز الأغذية، حيث يمكن للبكتيريا تلويث المنتجات والأغذية المعبأة.
يمكن أن تصل البكتيريا إلى قشر البيض عندما تضع الدجاج بيضها أو إذا لامس البيض الطيور المتساقطة بعد وضعها. يمكن للسالمونيلا أيضًا أن تلوث البيض حيث أنها تتشكل داخل الدجاجة قبل أن تشكل القشرة.
ما هي أعراض الإصابة بالسالمونيلا؟
وتسمى العدوى التي تسببها البكتيريا داء السالمونيلا.
وتشمل الأعراض الغثيان وآلام البطن والحمى والإسهال والقيء. في الحالات القصوى، يمكن أن تلوث السالمونيلا مجرى الدم البشري وتسبب العدوى والالتهاب الشديد في الشرايين والتهاب الشغاف والتهاب المفاصل.