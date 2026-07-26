سحب 1.6 مليون كرتونة بيض بسبب مخاطر السالمونيلا

تم الإبلاغ عن إصابة ما يقرب من 100 شخص بالسالمونيلا بدءًا من نوفمبر وسط سحب 19 مليون بيضة مرتبطة على الأقل بجزء من تفشي المرض، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الفيدرالية.

وقالت الوكالة إنه تم الإبلاغ عن 98 حالة مرضية في 17 ولاية. تم الإبلاغ عن حالات السالمونيلا بدءًا من 21 نوفمبر 2025 وحتى 30 يونيو 2026.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن المصابين أبلغوا عن تناول البيض قبل الإصابة بالمرض. وأضافت أن 26 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى. ولم يتم الإبلاغ عن أي حالة وفاة.

قالت شركة Midwest Poultry Services في شمال مانشستر بولاية إنديانا يوم الأربعاء إنها تستدعي طوعًا ما يقرب من 19 مليون بيضة ذات قشرة بيضاء وبنية خالية من الأقفاص تباع تحت عدة أسماء تجارية في متاجر البقالة في ست ولايات بعد أن أثبتت العينات التي تم جمعها من المزارع في تكساس أنها إيجابية بالنسبة للسالمونيلا.