سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير وكالة الأنباء السعودية



أبها 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، بالإضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٧ مساءً.

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