سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان وكالة الأنباء السعودية



جيزان 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات الدرب، وبيش، وفرسان، والأجزاء الساحلية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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11:10ت م

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