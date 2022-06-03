سبب تأخر انتقال تشواميني إلى ريال مدريد

كشفت مصادر صحفية إسبانية عن سبب تأخر انتقال النجم أوريلين تشواميني لاعب خط وسط فريق موناكو الفرنسي إلى نادي ريال مدريد.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية فإن ريال مدريد قدم عرض إلى نادي موناكو من أجل ضم تشواميني مقابل 60 مليون يورو إضافة إلى 10 ملايين أخرى كحوافز.

وأكدت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لن يحرك العرض المقدم إلى موناكو ولو بيورو واحد، والنادي على علم بأن تشواميني يرغب في اللعب بقميص الملكي.

وأوضحت صحيفة ماركا أن ما يعطل انتقال تشواميني إلى ريال مدريد هو تفكير إدارة موناكو في عرض باريس سان جيرمان والذي يقدر بنحو 100 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي الملكي يفكرون في خيارات أخرى في حالة فشل التعاقد مع تشواميني.

