ساوثجيت يُعلن تشكيل إنجلترا الرسمي لمواجهة ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

أعلن المدرب جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره منتخب ألمانيا اليوم في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب أليانز أرينا في ألمانيا.

وجاء تشكيل ساوثجيت للمباراة كالآتي:-

في حراسة المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: والكر، تريبير، هاري ماجواير، ستونز.

خط الوسط: ديكلان رايس، فيليبس، رحيم ستيرلينج.

خط الهجوم: ماسون ماونت، هاري كين، ساكا.