زينب فياض ابنة هيفاء وهبي تطمئن متابعيها بشأن حالتها الصحية فممَ تعاني؟

طمأنت زينب فياض ابنة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها بشأن حالتها الصحية.

ونشرت زينب فياض عبر “ستوري” حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” مقاطع فيديو تحدثت فيها عن حالتها الصحية وأكدت في الفيديو أنها شعرت أمس بتعب شديد ولم تستطع مغادرة الفراش بالإضافة إلى آلام بجسدها في حين اختفى صوتها”.

وأضافت زينب في الفيديو: “تبين اني مصابة بكورونا ولكن اليوم أحسن والحمد لله ولكوني لا احب الجلوس بالفراش خرجت وتواصلت معكم”.

وبعدها بدأت زينب بالحديث عن المكياج واهتمامات جمهورها.

وتفاعل الجمهور مع الفيديوهات المنشورة وتناقلها رواد السوشال ميديا وتمنوا لزينب الشفاء العاجل والصحة والسلامة.

وكانت زينب قبل أيام قد لفتت الأنظار بإطلالتها برفقة ابنتيها حيث استعرضت اطلالتها الصيفية وظهرت بفستان مزين بالورود بينما ظهرت ابنتيها بفساتين باللونين الأزرق والأخضر.

وكانت زينب قد نشرت قبل مدة صوراً عبر “ستوري” حسابها على “انستغرام” ردت فيه على متابعين قالوا إنها خضعت لعملية جراحية لتوسيع عينيها.

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