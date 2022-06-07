زلزال رابع يضرب تركيا خلال أيام



ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، الثلاثاء، شرقي تركيا.



جاء ذلك بحسب بيان نشرته إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، عبر موقعها الإلكتروني.

وذكر البيان أن الزلزال وقع في قضاء “نوشبا” التابع لولاية “وان”، شرقي البلاد، صباح الثلاثاء وبلغ عمقه 4.68 كم تحت سطح الأرض.

ولم يصدر بيان بعد عن السلطات التركية حول وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جرّاء الهزة.

ويأتي هذا الزلزال بعد 3 زلازل ضربت السبت، ولاية “بالكسير” غربي البلاد، الأول بلغت قوته 4.1 درجة، والثاني 4.7 درجات، والثالث 3.9 درجات فضلا عن 30 هزة ارتدادية وقعت خلال 120 دقيقة من الزلزال الأول.

وتأتي هذه الهزات ضمن سلسلة من الهزات التي ضربت البلاد مؤخرًا تراوحت بين 3.9 و4.9 درجة، كان آخر هزة ضربت السواحل الغربية للبلاد، الخميس، بقوة 4.4 درجات.

وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية، وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من إسطنبول في عام 1999، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص وإصابة نحو 45 ألفا آخرين.

كما وقع زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، في نهاية أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، قبالة ساحل قضاء “سفري حصار” بولاية إزمير غربي البلاد، وأسفر عن مقتل 115 شخصا وإصابة 1034 آخرين.