زراعة الباحة تقيم ورشة عمل (احكام نظام المياه ولوائح الوزارة ) » صحيفة الرأي الإلكترونية

– مناهل الزهراني – الباحة

عقد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة ورشة عمل بعنوان (احكام نظام المياه ولوائح الوزارة )

وذلك بحضور سعادة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة م. فهد بن مفتاح الزهراني

والذي أكد على ضرورة بذل المزيد من الجهود سواء من خلال استقبال المواطنين او عبر الجولات الميدانية وذلك لرفع مستوى الوعي بأهمية الإفصاح وتصحيح أوضاع الآبار الغير مرخصة قبل نهاية المدة المحددة .

كما تم خلال الورشة مناقشة آلية الدخول على نظام رخص حفر الابار لمقدم الطلب عبر موقع ( نما ) – وماهي الوثائق المطلوب توفرها حسب الغرض ( زراعي – بلدي – صناعي – محطات وقود ) وكيفية ارفاقها من قبل صاحب الطلب .

وتطرق م. سعد منسي الغامدي الى آلية العمل في مرحلة تدقيق الوثائق من المختص و تعبئة بيانات الكشف بعد الوقوف على الموقع .

كما تم التأكيد على الضوابط المنظمة لمخالفات وأحكام نظام المياه المتعلقة باختصاصات وزارة البيئة والمياه والزراعة ولوائحها والتي يجب ان يلتزم بها مأموري الضبط خلال الجولات الميدانية عند مباشرة أي مخالفة .