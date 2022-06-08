ريهام عبد الغفور تكشف تفاصيل دورها في «وش وضهر»

كشفت النجمة ريهام عبد الغفور تفاصيل دورها في مسلسلها الجديد «وش وضهر»، الذي من المُقَرّر عرضه قريباً على منصة شاهد vip.وعَبّرت النجمة ريهام عبد الغفور عن سعادتها بقرب طرح مسلسلها الجديد «وش وضهر» على منصة شاهد، حيث كشفت ذلك خلال لقائها مع برنامج MBCTrending.وقالت ريهام عبد الغفور: إنّها سعيدة بأن البرومو أحبه الجمهور وتتمنى أن يحب أعمالها التي تقدمها. وكشفت عن شخصيتها قائلة: إنها «سوف تقدم في المسلسل شخصية تدعى “ضحى”، وهي شخصية جريئة ومثيرة للجدل».

وعن العمل مع إياد نصار قالت ريهام: إنّه إنسان جميل وتُحِبّه كثيراً على المستوى الشخصي.

فيما وجهت ريهام رسالة عبر برنامج «إم بي سي ترينينغ» قائلة: إنها تتمنى أن المسلسل يعجب الجمهور وكل الأعمال التي تقوم بها تنال إعجاب المشاهدين، ويعوض هذا المسلسل اختفاءه عن رمضان الماضي.

وذكرت ريهام عبد الغفور أنّه كان من المُقَرّر أن تخوض دراما رمضان بمسلسل «أزمة منتصف العمر» برفقة رنا رئيس، ولكن تأجل عَرضه ليعرض خارج الموسم الرمضاني، وسوف تجسد فيه شخصية تدعى “فيروز”، تعيش حياة تعيسة لتقدم سن زواجها، بالإضافة للعديد من الأمور الاجتماعية الأخرى التي يناقشها المسلسل.

ريهام عبد الغفور وإياد نصار يتصدران بوستر “وش وضهر”- الصورة من حساب إياد على إنستغرام

مسلسل «وش وضهر» من تأليف ورشة سرد لمريم نعوم، وسيناريو شادي عبد الله، وإخراج مريم أبو عوف.

وتدور أحداثه حول قصة موظف يدعى جمال فرحات (إياد نصار) يُقَرّر تحقيق حلمه السابق بالعمل كطبيب، وتساعده ممرضة تدعى (ضحى) (ريهام عبد الغفور) ولديها أسرار ويخبئان حقيقتيهما عن بعضهما إلى أن يتم كشف الحقيقة وتنقلب الأحداث.

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