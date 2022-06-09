رياضي / 10 منتخبات تشارك في منافسات كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022 بالدمام وكالة الأنباء السعودية







الرياض 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واس

سُحبت مساء اليوم في الرياض قرعة بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات للمنتخبات 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي في مدينة الدمام خلال المدة من 20 إلى 28 يونيو الحالي، بمشاركة منتخبات السعودية “المستضيف” والمغرب (حامل اللقب) ومصر والكويت وليبيا والجزائر والعراق وفلسطين وموريتانيا والصومال.

وأسفرت القرعة -التي أجريت بحضور الأمين العام للاتحاد العربي الدكتور رجاء الله السلمي ونائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور خالد الثبيتي- عن حلول منتخبات المغرب والكويت وموريتانيا والصومال في المجموعة الأولى، ومنتخبات مصر والعراق والجزائر في المجموعة الثانية، بينما جاء في المجموعة الثالثة منتخبات السعودية وفلسطين وليبيا.

وتأتي هذه البطولة كأولى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم لموسم 2022 / 2023، حيث يحرص الاتحاد العربي على تنمية رياضة كرة القدم داخل الصالات في الوطن العربي، إذ أقيمت النسخة الأولى من البطولة في العاصمة المصرية القاهرة عام 1998م، بمشاركة منتخبات مصر وليبيا والمغرب والأردن والجزائر وفلسطين والسودان والصومال، وتوج ببطولتها منتخب مصر وحل المنتخب المغربي وصيفاً ثم منتخب ليبيا في المركز الثالث.

وفي عام 2005 أقيمت النسخة الثانية أيضاً في العاصمة المصرية القاهرة، وشارك فيها منتخبات مصر ولبنان والجزائر وليبيا والعراق وتونس وفلسطين والمغرب، حيث احتفظ المنتخب المصري باللقب، وحل منتخب المغرب وصيفاً أيضاً، تلاه منتخب لبنان في المركز الثالث ومنتخب ليبيا في المركز الرابع، بينما استضافت ليبيا النسخة الثالثة عام 2007، وشارك في منافساتها منتخبات ليبيا والجزائر وتونس ولبنان والمغرب ومصر والعراق، وتوج المنتخب الليبي باللقب.

ثم عادت البطولة إلى مصر عام 2008 بنسختها الرابعة، وشارك في منافساتها منتخبات مصر والأردن والجزائر والعراق وتونس وسوريا ولبنان واليمن وليبيا، وتوج أيضاً المنتخب الليبي باللقب وحل منتخب مصر في المركز الثاني ثم المنتخب الأردني في المركز الثالث، وبعد ذلك عادت البطولة مجدداً إلى العاصمة المصرية القاهرة، التي استضافت النسخة الخامسة عام 2021, حيث شارك في منافساتها منتخبات مصر وموريتانيا والبحرين والكويت والمغرب والإمارات والسعودية وجزر القمر، ونال اللقب المنتخب المغربي وجاء في الوصافة منتخب مصر.

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17:05ت م

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