رياضي / مركز حائل للصم يُتوَّج ببطولة المملكة لخماسيات كرة القدم وكالة الأنباء السعودية



الرياض 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واس

تُوِّج مركز حائل للصم ببطولة المملكة لخماسيات كرة القدم للصم التي اختُتِمت اليوم على صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض, بفوزه في المباراة النهائية على نادي جدة للصم بنتيجة (9-3).

وتسلم مركز حائل للصم كأس البطولة والميداليات الذهبية, ونادي جدة للصم الميداليات الفضية, ومركز القطيف للصم الميداليات البرونزية بعد أن حل في المركز الثالث بفوزه في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على مركز الطائف بنتيجة (15-3).

وكُرِّم خلال التتويج اللاعبون المميزون في البطولة, حيث حصل لاعب نادي جدة للصم سعد خديداي على جائزة أفضل لاعب, وحارس مركز القطيف صالح أحمد على جائزة أفضل حارس, ونال لاعب مركز حائل حامد عامري جائزة هداف البطولة.

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16:39ت م

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