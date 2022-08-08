رياضي / في ثاني أيام سباقات فئة الثنايا للأشواط الصباحية .. “متعبة” الأسرع توقيتاً وكالة الأنباء السعودية



الطائف 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واس

فازت “متعبة” لـ عبد المحسن شافي آل جفن، بلقب الأسرع توقيتاً في ثاني أيام سباقات فئة الثنايا بعد تحقيقها المركز الأول في الشوط الصباحي الأول فئة ثنايا بكار، بتوقيت قياسي (8:03.133) دقائق ، فيما حل “قناص” لـ مانع علي الشامسي، ثانياً بأسرع توقيت بـ

8:13.010 دقائق بعد تحقيقه المركز الأول في الشوط الصباحي الرابع، وذلك ضمن الأشواط التمهيدية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022.

وجاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في بقية الأشواط على النحو التالي: “بتاع” لـ علي سالم المري، “سمحه” لـ سعيد مسعود المري، “سماء” لـ منصور سعيد الهاجري، “مجازي” لـ فيصل راشد المري، “بنت السنافي” لـ محمد حمد المري، وأخيراً “مداهم” لـ عزام ناصر

الشريف.

// انتهى//

10:15ت م

0025





