رياضي / برايتون يتغلب على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي وكالة الأنباء السعودية



مانشستر 9 محرم 1443 الموافق 7 اغسطس 2022 واس

تغلب فريق برايتون على مضيفة مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد ضمن لقاءات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في موسمه الجديد،

وتقدم برايتون بهدفين في الدقيقتين 30 و 39 عن طريق اللاعب باسكال جروس، بينما سجل هدف مانشستر يونايتد أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 68.

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18:37ت م

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